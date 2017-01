Javnost zatvara oči: tisuće migranata zapelo u Srbiji u ekstremno hladnim uvjetima

Migrantska drama

Europa je vjerovala da nikada više neće gledati situacije nevjerojatnog ljudskog poniženja koje podsjećaju na prizore iz logora. No, to se opet događa, i to u susjednoj Srbiji

Nisu "neki od naših ili njihovih", pa prolaze ispod radara, javnost zatvara oči jer su - ničiji. Iako su zajednički problem jer zapeli su tu gdje jesu. U susjednoj Srbiji.

Oko tisuću migranata u Beogradu prepušteno je surovosti ulice. Noću, na temperaturi od minus 20 stupnjeva, pale sve što nađu na ulici kako bi se zagrijali. Žene i djeca su zbrinuti u prihvatilištima, ali ne i mnogi mladi muškarci. Procjenjuje se da ih je u Srbiji trenutačno više od 7000.

"Nema mjesta u kampu za nas. Bio sam tamo nekoliko puta i rekli su da nema mjesta za nas. Ponudili su nam zatvoreni kamp odakle ne možemo izaći. Sad čekamo da nam otvore granicu s Hrvatskom. Tu smo pet mjeseci već", kazao je Mahmed iz Afganistana.

Skloništa traže u centru Beograda u napuštenim garažama i hangarima. "Ovdje se vrijeme brzo promijeni. Noću je nepodnošljivo hladno", požalio nam se izbjeglica iz Pakistana.

Mnogi boluju od gripe, a neki od njih imaju i upalu pluća. "Imamo problema s epidemijom gripe, ljudi se smrzavaju. Vrlo je hladno tako da se trudimo dati im što bolju medicinsku pomoć", objasnio nam je aktivist Crvenog Križa.

Noću jedva prežive hladnoću, a danju - glad.

"Nemamo dovoljno hrane. Dijele ju nekoliko puta dnevno, ali morate čekati u dugačkim redovima inače ju nećete dobiti", kazao je jedan izbjeglica iz Afganistana.

Niti u prihvatilištima - žive u samo nekoliko kvadrata, u sumnjivim higijenskim uvjetima.



Ahmed iz Sirije kazao je: "Ovdje je prljavo i nema puno mjesta. Nas je šestero tu - moja žena i četvero djece. No, u Srbiji je dobro. Bolje nego u ratu".

Nevrijeme je pogodilo i Grčku. Ondje se nalazi oko 60 tisuća migranata, a mnogi žive u običnim šatorima na otvorenom.



"Noći su vrlo hladne. Nemamo tople vode za umivanje i tuširanje. Cijevi su nam potpuno zaleđene", rekao je Hasan Ullah iz Pakistana.



Grčke vlasti dio su smjestili u hotele pa i brodove.



"Surađujemo s UN-om i nadamo se da više nećemo imati izbjeglice u šatorima, posebno zbog toga što teški zimski uvjeti nisu pri kraju", izjavio je Giorgos Pallis, parlamentarni zastupnik Syrize.



Kritike zbog neljudskih uvjeta uputila je Europska komisija uz apel da ljudima omoguće osnovne uvjete za preživljavanje. No Beograd i Atena poručuju - nemamo snage da sami riješimo ovaj zajednički problem.