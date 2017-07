Stranci zadovoljni cijenama

Tjedan dana uživanja s obitelji na Jadranu stoji 5.572 kune. Stotinjak kuna više od prosječne hrvatske plaće

Sve veća turistička popularnost Hrvatske i sve masovniji dolazak turista utječe i na sve veće cijene, posebno na obali, s filozofijom: kad su već tu - oderi! Ali na more bi i domaći čije plaće pritom ne rastu - posljednji izračun kaže da je prosječna plaća u Hrvatskoj 5.408 kuna. Istražili smo stoga može li si prosječni Hrvat priuštiti odmor na moru i koliko će ga to koštati.

Ljerka je u Opatiju doputovala iz Bistre. Tu je sa svojim unukama. Njezina plaća spada u hrvatski prosjek. Zbog toga je izabrala jeftiniji hotel, a dnevno na plaži potroši stotinjak kuna.

"Ako nešto želite ništa nije nemoguće. Možemo si priuštiti sladoled, kavicu na plaži, ali treba pametno trošiti", priča nam Ljerka Đunđek iz Gornje Bistre.

Cijene na Kvarneru većini nisu previsoke. Problem je, kažu, u preniskim primanjima. Stranim gostima ovdje je bagatela.

"U Hrvatskoj je jeftino.To je puno povoljnije nego u Austriji", otkriva nam strani turist Robert.

Krenuli smo istražiti je li moguće s prosječnom hrvatskom plaćom doista uživati.

Naš dan na plaži započinjemo kavicom, i to tik uz more u Opatiji. Macchiato ovdje košta 11 kuna. Domaći gosti kažu da im je ta cijena prihvatljiva.

Nakon kavice čovjek se poželi i zasladiti. Najjeftinija kuglica sladoleda stoji osam kuna. U samom centru Opatije nešto je skuplja.

Vrijeme je ručka. Hrvati se većinom povlače u hotele i apartmane. Obrok će si pripremiti sami. To im je isplativije. A koliko bi ih stajalo da si priušte ručak u nekoj od konoba na plaži?

Pljeskavica sa siro uz prilog stoji 28 kuna, miješano meso 54, ražnjići 38. To su ustvari sve prihvatljive cijene. Prženi oslić je 28 kuna, a lignje na žaru 50. Ručak u Ičićima, i to odmah uz more, platili smo 77 kuna.

Nakon poslijepodnevnog plivanja dobro bi došla večera. Kao i do sada mjesto odabiremo nasumce.

U jednom od restorana plemenita riba, jadranska, stoji 370 kuna po kilogramu, Jadranske lignje na žaru po kilogramu su 250 kuna, no srdelice koštaju 45 kuna, a mi smo se odlučili za riblju porciju za 90 kuna i čašu crnog vina.

Večera u Lovranu, u ugodnom restoranu, košta 101 kunu. Ali sada stvari treba realno posložiti. Želimo li ljeto provesti s obitelji, računi se u prosjeku tako množe s četiri. Ukupni dnevni trošak penje se na 796 kuna. Tjedan dana uživanja stoji 5.572 kune. Stotinjak kuna više od prosječne hrvatske plaće. Stoga i ne čudi da je iz godine u godinu sve manje građana koji si mogu priuštiti ljetovanje na Jadranu.