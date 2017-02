'Nekad roditelji nisu procjenjivali sposobnost nastavnika... naše je društvo otišlo u 3 pi***e materine!'

bloger krule objasnio

U jeku nedavnih kritika od strane roditelja usmjerenih ka testovima za osnovnoškolce koji su prema njihovim procjenama preteški, cijelu situaciju je prokomentirao i popularni komičar Bloger Krule.

Moj ćaća je meni matematiku prestao objašnjavati u 6. razredu osnovne. Ne jer nije imao volje, nego zato što ni on dalje nije znao. Nije ćaća zbog toga vika:

"Majku im je**m, kaka je ovo matematika!? Sine, ide ćaća sutra u školu, jeb** ću ja njima oca i mater, neće oni meni tebe opterećivat preteškim zadacima!"

Jel nešto bilo teško il nije bilo teško... to roditelji nisu procjenjivali... to je procjenjivao učitelj koji je u to vrijeme bio ustanova.

Tad, kad nije više znao objasniti, ćaća je rekao "E je**ga sine... sad se snalazi!"... okrenuo se, otišao delat svoje... a ja se otišao snalaziti. Nije ćaća iša u školu ni kad sam morao na pamet naučiti "Agovanje" iz "Smrt Smail-age Čengića"... aloooo!? - na pamet!... Sluge zove Smail aga, usred Stolca kule svoje... j***m ti mater još znam početak. Guglajte "Agovanje" pa mi javite kad ga naučite na pamet. Nisi znao Agovanje na pamet... kolčina u imenik.

Jesmo li svi sve znali u to vrijeme?... Nismo. Jel bilo jedinica?... je. Jel ikome od roditelja palo na pamet ukazivati na preteško gradivo u školi? - NIKAD! Pa kad je škola bila lagana, temelje joj je**m... KAD!?

Danas roditelji ukazuju na teške školske zadatke... novine i portali to objavljuju... a narod pokušava riješiti spomenute zadatke. Portiri... medicinske sestre... bauštelci... pomorci... trgovački putnici... policajci... cijela je**na država rješava zadatake... čak i rektoru davali da riješi.

Je**lo me cijelo selo... društvo kao cjelina... je otišlo u 3 pi**e mile matere.